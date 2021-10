Isi Saldo ATM Ruben Onsu Terbongkar, Suami Sarwendah Panik Ketahuan Punya Uang Sebanyak Ini

Capture YouTube Trans TV Official

TRIBUN-MEDAN.com - Beberapa tahun terakhir, artis-artis Tanah Air banyak yang sukses melebarkan sayap di dunia kuliner.

Ruben Onsu menjadi salah satu selebriti yang melakukan tren ini.

Suami Sarwendah terkenal memiliki usaha ayam goreng yang tekenal di Indonesia.

Mengutip Kompas.com, nama merek Geprek Bensu yang didirikan Ruben sudah dikenal luas oleh publik.

Pembawa acara Ruben Onsu (YouTube Sikopat Channel)

Tak heran apabila penghasilan yang diperoleh suami Sarwendah dari bisnis kulinernya itu luar biasa.

Tak hanya Geprek Bensu, sejumlah bisnis kuliner juga didirikan Ruben mulai dari bakso, restoran all you can eat hingga minuman.

Bahkan selain usaha kuliner, bisnis media hingga kecantikan juga dilakoni keluarga Ruben.

Maka tak heran bila Ruben dikenal tajir melintir dengan kekayaan yang melimpah ruah.

Beberapa waktu lalu, Raffi Ahmad tak sengaja membocorkan isi saldo tabungan dari Ruben.

Pembahasan itu berawal saat Barbie Kumalasari hadir sebagai bintang tamu di acara mereka, Pesbukers yang tayang di ANTV.