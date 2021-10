JADWAL Liga Inggris Pekan ke-8, Solskjaer Kena Marah Ferguson, Perkara Cadangkan Ronaldo

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris atau Premier League pekan ke-8 menghadirkan tim-tim papan atas saling bertemu.

Meski tidak ada tim besar yang bersua namun sejumlah pertandingan dipastikan akan tetap menarik untuk disaksikan.

Laga dimulai pada Sabtu (16/10/2021) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV.

Ada laga Brentford Vs Chelsea, Leicester Vs Manchester United, Manchester City Vs Burnley dan

Watford Vs Liverpool.

Pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, mengatakan Ole Gunnar Solskjaer salah membuat keputusan mencadangkan Cristiano Ronaldo melawan Everton.

Manchester United menjamu Everton dalam laga pekan ketujuh Liga Inggris musim 2021-2022 di Stadion Old Trafford, Sabtu (2/10/2021) pukul 18.30 WIB.

Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, membuat kejutan dengan mencadangkan Cristiano Ronaldo pada pertandingan ini.

Adapun Solskjaer memercayakan Edinson Cavani dan Anthony Martial tampil sebagai starter.

Hasilnya, kedua tim bermain imbang 1-1.

Cavani tidak mencetak gol pada pertandingan tersebut.