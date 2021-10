UPDATE MotoGP - Marc Marquez Is Back! Ini Makna Kemenangannya pada Seri MotoGP Amerika 2021

TRIBUN-MEDAN.com - Marc Marquez tampil dominan pada balapan MotoGP Amerika 2021 yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, AS, Minggu (3/10/2021).

Kemenangan pada balapan MotoGP Amerika 2021 memiliki makna tersendiri untuk pebalap Repsol Honda, Marc Marquez.

Start dari urutan ketiga, Marc Marquez langsung melejit di atas kuda besinya, RC213V, sejak lap pertama.

Nyaris tidak ada pembalap yang mampu mengusik posisi Marc Marquez hingga akhirnya dia meraih kemenangan.

Tidak dipungkiri bahwa COTA dikenal sebagai salah satu teritori Si Semut dari Cervera karena jalur lintasan yang berlawanan jarum jam alias anti-clockwise.

Sejak Sirkuit Americas masuk kalender MotoGP pada 2013, Marc Marquez selalu berhasil meraih kemenangan di sana kecuali pada 2019.

Baca juga: PREDIKSI Timnas Indonesia Vs Taiwan, Duel 4 Striker Pendek Lawan Bek Raksasa 193 cm

Pada musim tersebut, Marc Marquez gagal meraih kemenangan karena mengalami kecelakaan ketika sudah unggul jauh atas lawan-lawannya.

Kemenangan yang diraih pada seri MotoGP Americas 2021 memiliki arti tersendiri bagi Marc Marquez.

Marc Marquez merasa bahwa kemenangan ini membuatnya semakin percaya diri menghadapi sisa balapan pada musim ini.

Marc Marquez juara MotoGP Amerika 2021 (Twitter Repsol Honda)

Pebalap berkebangsaan Spanyol itu bahkan merasa seperti berada dalam kondisi terdahulu sebelum mengalami cedera patah tulang lengan kanan.