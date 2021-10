Harga Sawit di Sumut Tembus Hampir Rp 3.000, Nilai Ekonomis Ekspor Ikut Melambung Tinggi

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Harga sawit di Sumatera Utara pekan ini terus menjulang tinggi mendekati Rp3000 per kg.

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, harga TBS kelapa sawit untuk periode 6-12 Oktober 2021 untuk umur 10-20 tahun berada di harga Rp2.918 per kg.

Harga TBS kelapa sawit ini naik sebesar Rp79 dibandingkan periode 22-29 September 2021 sebesar Rp2.839 per kg.

Penetapan harga pekan ini berdasarkan hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumut yang dilaksanaan pada Kamis (6/10/2021) di Aula Dinas perkebunan Provinsi Sumut.

"Ada kenaikan untuk pekan ini, penetapan harga sawit berasal dari rapat Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar,” ungkap Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho, Jumat (8/10/2021).

Bila Dibandingkan dengan harga TBS pekan pertama Oktober 2020, tepatnya periode 7-13 Oktober 2020, harga TBS di Sumut meningkat 50 persen dari Rp1.908.

Secara rinci, harga TBS umur tiga tahun pada pekan ini dijual dengan harga Rp2.268 per kg, umur empat tahun Rp2.480 per kg, umur lima tahun Rp2.617 per kg, umur enam tahun Rp2.691 per kg, umur tujuh tahun Rp2.718 per kg, umur delapan tahun Rp2.788 per kg, umur 9 tahun Rp2.843 per kg.

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp2.918 per kg, umur 21 tahun Rp2.911 per kg, umur 22 tahun Rp2.871 per kg, umur 23 tahun Rp2.841 per kg, umur 24 tahun Rp2.741 per kg, dan umur 25 tahun Rp2.652 per kg.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumut menetapkan harga crude palm oil (CPO) pekan ini dibandrol seharga Rp12.772 per kg. Harga ini meningkat sebesar Rp263 dibandingkan pekan sebelumnya seharga Rp12.509

Sementara, harga kernel lokal naik sebesar Rp536 menjadi Rp7294 per kg dari Rp6.758 pada pekan sebelumnya.

Di lain sisi, ekspor Sawit juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada bulan September lalu.

Berdasarkan data dari Balai Karantina Pertanian Belawan, ekspor sawit dalam bentuk CPO tembus Rp1,5 triliun, nominal ini meningkat cukup pesat dibanding bulan Agustus lalu sebesar Rp1,1 triliun.

Sementara itu, untuk volume ekspor per September sebanyak 102 ton CPO, meningkat dibanding Agustus 2021 sebanyak 78 ton.

Sumut juga semakin memperluas negara tujuan diantaranya Russian Federation, China, Australia, Filipina, Georgia, Filipina, Polandia, Algeria, Senegal, Mesir, Turki, Irak, Estonia.(cr13/tribun-medan.com)