JADWAL Big Match Liga Italia Juventus Vs AS Roma Pekan ke-8, Mourinho Janji Beri Trofi Juara

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia pekan ke-8 akan menyajikan duel big match antara Juventus vs AS Roma

Duel Juventus vs AS Roma akan berlangsung di Stadion Allianz, Turin, kandang Juventus.

Pertandingan Juventus vs Roma pada pekan 8 Serie A Liga Italia 2021-2022 dijadwalkan berlangsung Minggu (17/10/2021) malam atau Senin dinihari WIB.

Jam tayang laga Juventus vs AS Roma kick off mulai pukul 01.45 WIB Live RCTI.

Menjelang pertandingan Juventus vs AS Roma tersebut, hasil wawancara majalah Esquire dengan pelatih AS Roma Jose Mourinho mengungkap target sang pelatih di ibukota Italia tersebut.

Wawancara tersebut mengambarkan bagaimana Jose Mourinho setelah meraih sukses di Inter Milan.

“Saya telah mengunjungi Roma sebagai turis, tetapi sekarang saya menghabiskan setiap hari di tengah monumen bersejarah dan itu benar-benar istimewa."

"Milan adalah pengalaman yang berbeda, karena rumah saya dan tempat latihan Inter berada jauh di luar kota, jadi anak-anak saya bersekolah di Lugano."

“Jika saya harus memilih tempat di Milan, tidak diragukan lagi itu adalah San Siro."

"Karena di sanalah kami membuat sejarah."