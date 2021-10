Cinta Laura Pamer Foto Berambut Pendek, Penampilannya Disebut-sebut Mirip Cleopatra

TRIBUN-MEDAN.com - Penampilan Cinta Laura sering kali menuai pujian.

Seperti baru-baru ini ia tampak mengunggah potret terarunya Instagram.

Penampilan artis 28 tahun itu pun berhasil menghipnotis para penggemarnya.

Jika biasanya Cinta Laura tampil dengan rambut panjangnya, kini ia tampil dengan rambut pendek.

Cinta menatap tajam ke arah kamera.

Make upnya pun dibuat bold tapi jauh dari kesan menor.

Tangan dan jarinya pun dihiasi berbagai perhiasan.

Rambut pendeknya dibuat mengkilap dan berponi.

"What would my Russian spy name be?," tulisnya dalam keterangan.

Potret terbaru Cinta ini pun langsung menuai pujian.