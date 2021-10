JESSICA Iskandar dan Vincent Verhaag Sudah Jalani Foto Prewedding, Lihat Foto-fotonya

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari artis Jessica Iskandar.

Pasalnya Jessica Iskandar telah dilamar sang pujaan hati, Vincent Verhaag beberapa waktu lalu.

Tak lama setelah lamaran, mereka disebut-sebut akan segera menikah.

Pasalnya baik Jessica Iskandar maupun Vincent Verhaag sudah membagikan foto-foto prewedding mereka di laman Instagram masing-masing.

Bahkan keduanya saling melempar pujian.

Seperti baru-baru ini, Vincent Verhaag mengungkap janjinya pada calon istri dan calon anak sambungnya.

Ia mengatakan akan menjadi pria sejati yang bisa menjaga mereka.

"Any fool can be a father and husband, but it takes a real man to be a superhero dad, a loving and caring husband that will stand frontline for his family no matter what.

I promise you I will be that Superhero for you and EL

(Orang bodoh mana pun bisa menjadi ayah dan suami, tetapi dibutuhkan pria sejati untuk menjadi ayah superhero, suami yang penuh kasih dan perhatian yang akan berdiri di garis depan untuk keluarganya, apa pun yang terjadi.