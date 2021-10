Sosok Rizky Nazar, Aktor Tampan yang Kian Lengket dengan Syifa Hadju, Berawal dari Cinta Lokasi

TRIBUN-MEDAN.COM – Rizky Nazar adalah aktor berkebangsaan Indonesia yang memulai karirnya di dunia akting melalui Sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series dan Super ABG.

Rizky yang pada saat itu masih berusia 16 tahun dan baru terjun ke dunia entertainment sudah mampu menunjukkan keahlian aktingnya yang mampu memikat banyak penonton.

Berikut Profil Rizky Nazar

Rizky Nazar dengan nama lengkap Rizky Nazar Mubarok Basloom adalah aktor berdarah Arab-Indonesia yang lahir pada 7 maret 1996; saat ini berusia 25 tahun.

Rizky merupakan anak bungsu dari pasangan Nasar Mubarak Basloom dan Ika Surya. Rizky memiliki seorang kakak perempuan, yakni Rizkina Nazar.

Selain bekerja sebagai aktor, Rizky juga bekerja sebagai model dan penyanyi. Salah satu lagunya berjudul “Rain” yaitu Ost. Magic Hour, film yang ia perankan sendiri.

Kisah Percintaan Rizky Nazar dan Syifa Hadju

Jarang mengekspos kisah cintanya, Rizky Nazar diketahui sedang menjalin hubungan dengan salah satu aktris cantik Indonesia bernama Syifa Hadju.

Syifa Hadju yang memiliki nama lengkap Syifa Safira Nuraisah merupakan aktris, model dan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang lahir pada 13 Juli 2000; saat ini berusia 21 tahun.

Ia memulai karirnya pada tahun 2014 melalui sinetron Bintang di Langit.

Rizky Nazar dan Syifa Hadju diketahui menjalin hubungan setelah sebelumnya telibat cinta lokasi dalam film The Way I Love You pada tahun 2019.