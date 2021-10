Viral! Penampakan Ular Piton Raksasa 10 Meter Diangkat Excavator di Tengah Hutan Gemparkan Warga

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Viral penampakan ular piton raksasa diperkirakan sepanjang 10 meter di tengah hutan.

Dalam video yang terekam terlihat hewan malang tersebut terlihat diangkat oleh alat berat excavator hingga seluruh badannya terangkat dari tanah.

Belum diketahui pasti lokasi penemuan ular piton raksasa tersebut. Hingga saat ini Tribunmedan.com tengah menyelusuri lokasi keberadaan ular tersebut.

Seorang selebritas instagram (selebgram) @prisarianzi ikut mengomentari penemuan ular tersebut dengan mengatakan "Suka bingung deh kenapa setiap liat ular harus dibunuh? katrok tau! Itu binatang a part of ecosystem. Bukan setan yg harus di tumpas, please educate yourself.. gimana gak pada punah satwa? asli indonesia," tulisnya.

Sementara artis tanah air @zakyzimah heran dan menyangka bahwa ular tersebut adalah "Anaconda," tulisnya.

Sebelumnya pada akhir Agustus 2021 lalu juga beredar dan viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan penampakan ular piton dengan ukuran yang cukup besar.

Ular tersebut muncul di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan.

Dikutip dari TribunTanahlaut.com, Jumat (27/8/2021), video itu diambil oleh seorang pemancing dari Sungai danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanahbumbu .

Video itu diperkirakan diambil 14 hari lalu menggunakan sebuah ponsel.

"Namanya saya gak tahu, HP-nya juga gak sempat menanyakan," tandas Witono.

Dari penuturan pemancing itu, durasi video yang diambil tidak lama lantaran merasa takut dan bergegas pergi.

(vic/tribun-medan.com)