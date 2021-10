JADWAL Liga Italia Mulai Sabtu (16/10/2021) Ini, Duo Milan Patut Waspada,Napoli Berpeluang Scudetto

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia 2021/2022 pekan ke-8 digelar mulai Sabtu (16/10/2021) hingga Selasa (19/9) dan dapat disaksikan melalui Live Streaming beIN Sports 2 atau Siaran Langsung RCTI.

Pekan ini akan tersaji laga sengit ada Juventus vs AS Roma, Lazio vs Inter Milan dan AC Milan vs Verona.

Puncak klasemen Serie A 2021 terbaru saat ini masih ditempati oleh Napoli, sedangkan daftar top skor sementara diisi oleh bomber Lazio, Ciro Immobile.

Eks bek Juventus, Fabio Cannavaro, menilai Napoli memili potensi menjadi juara Liga Italia 2021-2022, tetapi Il Partenopei perlu mewaspadai duo Milan.

Napoli tengah menjalani awal musim 2021-2022 yang impresif di bawah asuhan Luciano Spalletti.

Bersama Luciano Spalletti, Napoli menjadi satu-satunya tim di Liga Italia yang masih sempurna dan mumpuni.

Hingga pekan ke-7 Liga Italia 2021-2022 bergulir, Napoli menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan dan mereka berhasil menyapu bersih semua laga dengan kemenangan.

Kondisi tersebut dinilai luar biasa mengingat Il Partenopei baru memulai kiprahnya bersama Spalletti.

Sebelumnya Napoli ditukangi oleh mantan legenda AC Milan, Gennaro Gattuso dengan digantikan Spalletti yang ditunjuk per 1 Juli 2021.

Di klasemen sementara Liga Italia, Napoli sudah membukukan 18 gol dan baru kebobolan tiga gol saja.