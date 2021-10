JELANG Liga Inggris Pekan ke-8, Chelsea Khawatir, Lukaku, Werner Kena Imbas Jeda Internasional

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris atau Premier League pekan ke-8 menghadirkan tim-tim papan atas saling bertemu.

Meski tidak ada tim besar yang bersua namun sejumlah pertandingan dipastikan akan tetap menarik untuk disaksikan.

Laga dimulai pada Sabtu (16/10/2021) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV.

Ada laga Brentford Vs Chelsea, Leicester Vs Manchester United, Manchester City Vs Burnley dan

Watford Vs Liverpool.

Sebelum menjalani pekan ke-8, para pemain menjalani pertandingan internasional di setiap negaranya, termasuk pemain Chelsea.

Chelsea menjadi salah satu yang menyumbang pemain terbanyak di jeda internasional kali ini.

Beberapa punggawa Chelsea kembali ke negara masing-masing berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dan UEFA Nations League.

Sumbangsih pemain The Blues di timnas masing-masing pun tak main-main.

Kebanyakan dari pemain tersebut kini menjadi tumpuan timnas untuk meraih hasil positif.

Pemain seperti Romelu Lukaku, Timo Werner, dan Kai Havertz bisa diambil sebagai contoh.