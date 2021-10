Begini Pemasaran Awi Coffee Hingga Ekspor ke Jepang

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Awi Coffee kini semakin dikenal oleh masyarakat luas , bagaimana tidak dengan membawakan produk lokal ke internasional, Awi Coffee telah mengekspor kopi ke berbagai negara hingga ke Jepang.

Penasaran bagaimana pemasaran yang diterapkan Awi Coffee, Darwin Jasmin seorang penerus usaha keluarga yang terus bergulir selama lebih dari tujuh dekade menyampaikan strategi pemasarannya.

"Berawalnya dari sebuah toko kopi kecil yang menjual bubuk kopi, UD Segar Harum genjot mengembangkan pemasaran di berbagai lini, "

"Maka, toko sebagai etalase utama tetap menjadi pemasaran utama dimana pembeli dapat datang langsung, melihat produk kopi, menentukan pilihan dan menbeli sesuai keinginan, " tutur pria yang kerap disapa Ko Awi.

Toko offline terdapat di jalan Jend. Ahmad Yani no. 250 Binjai, Jalan Mojopahit no 75 C Medan dan di jalan Muara Karang Raya Z4S no. 30 Jakarta.

Tidak hanya itu, UD Segar Harum juga menjangkau pasar tidak terbatas pada toko yang ada.

Maka, produk kopinya juga ada di sejumlah pasar modern yang ada di Kota Medan seperti pusat pembelanjaan.

Selain konsumen end user, pemasaran kopi sangrai juga sampai ke sejumlah pelaku usaha kedai kopi, kafe, restoran dan beberapa kota lain di Indonesia.

"Dan metode pemasaran yang telah berperan besar mendukung roda usaha hingga saat ini ialah melalui pemasaran online. Pemesan kopi secara online melalui situs www.awicoffee.com punya andil yang cukup besar, " tambahnya.

Begitu juga dengan toko online, Awi Coffee juga menjual di sejumlah situs belanja online seperti lazada, shopee hingga tokopedia yang telah memberi kontribusi besar dalam hal pemasaran produk kopi UD Segar Harum.