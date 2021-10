JADWAL Tayang Akhir Liga Italia Pekan Ini, Big Match Lazio Vs Inter Milan, Juventus Vs AS Roma

Laga Juventus vs AC Milan pada lanjutan Serie-A pekan lalu.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia akhir pekan ini mulai Sabtu (16/10/2021) akan menyajikan duel big match di mana ada laga Lazio vs Inter Milan hingga Juventus vs AS Roma.

Sorotan pertandingan diberikan kepada tiga tim elite Liga Italia, AC Milan, Juventus dan Inter Milan.

Inter Milan dijadwalkan melakoni laga tandang ke Roma untuk melawan lazio.

Grande partita Lazio vs Inter Milan bakal tersaji di Stadion Olimpico.

Nerazzurri membutuhkan kemenangan guna tak tertinggal jauh dari perburuan gelar Scudetto musim ini.

Anak asuh Simone Inzaghi mengumpulkan 17 poin dan bercokol di urutan tiga tabel clasifica Serie A.

Meski demikian, Biancocelesti dipastikan tak memberi tiga poin kepada La Beneamata dengan cuma-cuma.

Armada tempur Maurizio Sarri juga berambisi memetik kemenangan guna masuk ke jajaran lima besar.

Klub sekota AS Roma ini berada di tangga keenam klasemen Liga Italia lewat raihan 11 poin.

Di sisi lain, pertandingan bertajuk grande partita ini juga menjadi nostalgia tersendiri bagi pelatih Inter Milan.