Kabar Duka Dibagikan Tante Ernie, Bagikan Foto Menabur Bunga di Makam: Berkumpul Kembali Sama Bapak

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka datang dari selebgram Tante Ernie.

Duka yang dibagikan Tante Ernie ternyata sang ibunda meninggal dunia.

Ibunda Tante Ernie bernama Elly Sulastri dikabarkan meninggal dunia pada Senin (11/10/2021).

Berikut ini ucapan duka Tante Ernie:

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan ibuku tercinta. Selamat berkumpul kembali sama bapak. You both will always live in my heart," tulis Tante Ernie dikutip dari akun @himynameisernie, Rabu (13/10/2021).

Dia membagikan foto saat ia menabur bunga di pusara makam sang ibu.

Pada unggahan lain, Tante Ernie juga memajang foto kenangan almarhum ibu dan ayahnya serta menulis doa untuk kedua orangtuanya itu.

Atas kabar duka ini, kini Tante Ernie sudah menjadi yatim piatu.

"Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahtera dan maafkanlah dia. Semoga ibu dan bapak bahagia. Terima kasih sudah memberikan contoh terbaik untuk kami, anak-anakmu," tulis Tante Ernie.

Profil Tante Ernie, Sang Pemersatu Bangsa

Dari yang awalnya tak dikenal orang, Tante Ernie kini menjelma jadi sosok yang diidolakan banyak orang.