Kode Redeem Free Fire Terbaru di Bulan Oktober, Banyak Item Menarik Jangan Sampai Ketinggalan.

TRIBUN-MEDAN.com- Berikut kode redeem Free Fire terbaru di bulan oktober. Anda bisa mendapatkan item-item menarik.

Setiap para gamer game FF selalu menginginkan item-item menarik yang ada dalam permainan ini seperti Skin Senjata, Voucher, Bundle, Pet, dan lain-lain secara gratis dan permanen melalui Kode Redeem FF.

Kode Redeem Free Fire terdiri dari kompilsasi huruf dan angka yang dapat di tukarkan untuk mendapatkan hadiah dan item-item menarik secara gratis

Untuk itu di sini akan dibagikan kode redeem secara gratis dan permanen, yang selalu ditunggu-tunggu oleh para gamer Free Fire.

Kode Redeem Terbaru :

- FF5X ZSZM 6LEF

- FFA0 ES11 YL2D

- FFE4 EODI KX2D

- FFTQ T5IR MCNX

- FFA9 UVHX 4H7D

- FF7W SMOCN 44Z

- FF22 NYW9 4A00

- 7711DA7XFCPDW

- XLMM VSBN V6YC

- BYWL 56K4 4RKH

- BGIY CTNH 4PV3

- FF10-61JK-GUF9

- FF10-JA1Y-ZNYN – 1x New Year Loot Box dan Cool Captain (shoes)

- FF10-X5A8-9WNF – 1x Psycho Maniac (head) dan 1x Halloween Triple Loot Crate

- FF10-GCGX-RNHY – (new) 1x Wasteland Surfboard and 1x Pink Heaven Weapon Loot Crate

- FF10-617K-GUF9 (new) 1x Pink Guardian dan 1x Candy Bag

- FFMCV G NABCZ5: 2x M1014Underground Howl Loot Crate

- FFMC5 GZ 8S3JC: 2x Flaming Red Weapon Loot Crate

- FFMCF8XLVNKC – 2x Death’s Eye Weapon Loot Crate

- FFGTYUO16POKH Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate