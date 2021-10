Pamer Rambut Poninya Jadi Pujian, Tapi Penampakan Mata Shandy Aulia di Foto Ini Terlihat Sedih

via t r ibunstyle

TRIBUN-MEDAN.com - Rumah tangga Shandy Aulia dengan suaminya dikabarkan retak.

Entah apa yang terjadi, namun isu retaknya rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo langsung menyeruak usai muncul beberapa bukti.

Di sisi lain, penampilan terbaru Shandy Aulia jadi sorotan.

Bahkan, penampilan baru Shandy Aulia memakai poni rambut membuat warganet gagal fokus.

Rupanya, ia memotong poni rambutnya untuk peran di film barunya.

"Hello again poni," tulis keterangan foto unggahan Shandy Aulia, Selasa (12/10/2021).

"Excited for my new role," sambungnya.

Ramai-ramai netizen membanjiri kolom komentar unggahan Shandy Aulia dengan menyebutnya bak anak muda.

Tetapi, netizen juga dibuat salah fokus dengan mata sembab Shandy Aulia.

"Your eyes tell something," komen akun @evelinamartha.