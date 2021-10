Materi Belajar, Penjelasan Zona Ekonomi Eksklusif Perlindungan Kekayaan Laut Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com - Materi belajar bidang ekonomi dan geografi memahami pengertian Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Indonesia.

Pemerintah menjaga keutuhan wilayah kekuasaan mulai dari darat, udara, dan perairan.

Dalam wilayah perairan laut dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Apa itu ZEE?

ZEE adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya.

Negara pemegang hak ZEE berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Sebaliknya bagi negara lain, ketika akan memanfaatkan sumber daya di zona tersebut, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada negara yang berdaulat atas ZEE.

Aturan terkait ZEE sudah tertuang di Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Hukum laut dinilai penting bagi suatu bangsa atau negara.

Mengapa laut begitu penting untuk dilindungi?

Seperti diketahui, 70 persen atau 361 juta kilometer persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut.