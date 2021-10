Tubuh Syahrini Dibopong sang Suami saat di Tengah Pulau, Aksi Reino Barack Sukses Tarik Perhatian

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis cantik Syahrini dan pengusaha tajir Reino Barack kembali jadi sorotan.

Ini setelah video mesra mereka di Labuan Bajo diunggah lagi ke Instagram, Rabu (13/10/2021).

Adegan Reino Barack membopong wanita yang kerap disapa Incess tersebut dipamerkan lagi hingga memicu sorotan dari fans berat mereka.

Diketahui, belakangan ini Penyanyi Syahrini dan sang suami, Reino Barack baru saja liburan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selama di sana, Reino Barack mengajak Incess menikmati beragam destinasi wisata termasuk menaiki kapal phinisi, usaha milik keluarga suami Syahrini.

Lalu, mereka juga beranjak ke Flores Island. Di sanalah video Reino Barack bopong Syahrini dibuat.

Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id, Incess memposting video romantis ia dan suami ke instagram pribadinya, @princessyahrini.

“You Are The Biggest Blessing In My Life,

I Love You To The Beach And Back

@reinobarack

#PrincesSyahrini

#LabuanBajo, “ tulis Syahrini dalam kolom keterangan, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Kamis (14/10/2021).

Syahrini dan Reino Barack saling menggenggam tangan sembari berjalan di puncak Pulau dengan pemandangan alam pantai membiru di sekelilingnya.

Tak berselang lama, Reino Barack membopong badan sang istri.

Lantas keduanya saling bertatap mesra dan mendekatkan wajah mereka satu sama lain.