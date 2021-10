Siap Terima Wisatawan Mancanegara, Bali Siapkah Hotel untuk Karantina Turis, Berikut Daftarnya

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah telah menyiapkan 35 hotel untuk wisatawan mancanegara menjalani karantina selama lima hari di Provinsi Bali.

Wisatawan mancanegara akan diperkenankan masuk Bali mulai, Kamis (14/10/2021). Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menerangkan, pihaknya telah menyiapkan 35 hotel karantina di wilayah zona hijau.

"Yakni Sanur, Ubud, dan Nusa Dua," ucap Cok Ace dalam webinar "Kesiapan Bali Sambut Wisatawan Mancanegara" di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Cok Ace memastikan 35 hotel tersebut sudah tersertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE). Hotel-hotel tersebut, sudah memisahkan antara tamu reguler dan tamu yang akan melakukan karantina.

"Selain itu, hotel karantina harus mempunyai kesepakatan dengan rumah sakit terdekat,” imbuh Cok Ace.

Cok Ace berujar masyarakat di Bali sudah siap menyambut wisatawan mancanegara lantaran tingginya persentase vaksinasi Covid-19. Selain itu, lanjut dia, masyarakat Bali taat menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi.

Ia menjelaskan, jika nantinya 35 hotel tersebut dianggap masih kurang, masih ada 55 hotel lagi yang sudah mengajukan diri dan siap untuk dijadikan hotel karantina.

"Kami masih menjaring di kawasan mana saja yang memungkinkan untuk penempatan hotel karantina,” tutur Cok Ace.

Berikut daftar 35 hotel untuk karantina wisatawan mancanegara di wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar:

Kabupaten Badung:

- Sol by Melia Nusa Dua

- Merusaka Nusa Dua

- Novotel Bandara Ngurah Rai

- Aston Kuta Hotel & Residence

- Swiss Belhotel Tuban

- Bali Dynasty Resort

- Fairfield By Marriot Bali Kuta Sunset Road

- Hilton Garden Inn Bali Ngurah Rai Airport

- Harper Kuta Bali

- Ramada By Wyndharm Bali Sunset Road Kuta

- Melia Bali

- Nusa Dua Beach

- The Westin Nusa Dua

- The Laguna A Luxury Collection

- Courtyard By Marriot Nusa Dua

- The Mulia Resort & Villa Bali

- Hilton Bali Resort

- Ritz Carlton Bali

- Conrad Nusa Dua