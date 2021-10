“Discover Sarawak, Bumi Kenyalang” Jelajah Sarawak, Mulai Dari Budaya Hingga Festival Internasional

Tribun-Medan.com, Medan - You Haven’t Seen it All Until You See Sarawak! Sebuah ungkapan yang membuat Sarawak terdengar sangat istimewa. Sarawak, merupakan negeri terbesar di Malaysia, memiliki 5 pilar utama bagi daya tarik wisata, yaitu budaya, petualangan, alam, kuliner, dan festival.

Sarawak menawarkan sejumlah pengalaman tak terlupakan untuk dibawa pulang. Webinar Rindu Malaysia Discover Sarawak Bumi Kenyalang pada 12 Oktober yang lalu mengupas tuntas daya tarik Sarawak bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Webinar yang diselenggarakan oleh Tourism Malaysia Medan berkolaborasi dengan Tourism Sarawak, dikelola oleh Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia ini menggunakan platform ZOOM dan diikuti sedikitnya 150 orang pendengar dari kalangan Travel Agent, Media, institusi Pendidikan, dan umum.

Acara dibuka dengan penuh semangat oleh Konsul Pelancongan Malaysia atau Direktur Tourism Malaysia Medan, Hishamuddin Mustafa, dan kata sambutan oleh Timbalan Pengarah Tourism Sarawak, Kevin Jantan.

“Saya berharap dari webinar ini tuan-tuan dan puan-puan meletakkan Sarawak sebagai destinasi utama tuan-tuan puan-puan untuk melancong nanti. So, saya berharap apabila Malaysia sudah mula buka border, jemputlah datang ke Sarawak.

Sarawak has more to discover”, ujar Kevin dalam kata sambutannya. Lebih dari 200 orang yang mendaftar dalam Webinar ini dan dihadiri sedikitnya 165 orang dari seluruh Indonesia, melalui platform Zoom serta FB Live TM Medan dan TM Sarawak, dengan total hadiah mencapai 19 juta Rupiah, terdiri atas voucher penginapan, tiket pesawat, paket perjalanan ke Sarawak, dan OVO Cash.

Bersama Tourism Sarawak, beberapa produk pelancongan yang hadir memberikan presentasi yaitu:

Sarawak Tourism Board oleh Karmilla Kamaruddin, Marketing Manager ASEAN Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) oleh Mr. Mark Ferguson, Managing Director, Head of Tourism & Hospitality Division MASWings Sdn Bhd oleh Juanita Ng Siew Hui, Executive, Sales Commercial Business Events Sarawak c/o Sarawak Convention Bureau oleh Crystal Phang, Business Development Manager The Association of Sarawak Inbound Agencies (ASIA), oleh Melissa Liau

Managing Director Ecogreen Holidays Sdn Bhd, Member of ASIA Sarawak Forestry Corporation oleh Nadia Ezzana Hashim, Executive Ecotourism and Business Development

Dalam keadaan normal, sebelum pandemi, Sarawak dapat dicapai melalui penerbangan dari Jakarta ke Kuching, ibu kota Sarawak.

Bandara Internasional Kuching (KIA), bandara terbesar di Sarawak, menerima penerbangan internasional langsung dari Singapura, Pontianak (Indonesia) dan Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam).

Sarawak juga menerima penerbangan domestik dari Semenanjung Malaysia dan negara bagian Sabah, dengan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching, Sibu dan Miri, penerbangan dari Johor Bahru ke Kuching dan Sibu, penerbangan dari Penang ke Kuching serta penerbangan dari Kota Kinabalu ke Kuching , Sibu dan Miri.