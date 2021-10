LIVE Streaming AC Milan Vs Hellas Verona, Diterjang Badai Cedera, Pioli Tak Mau Bernasib Buruk

TRIBUN-MEDAN.com - AC Milan akan menjamu Hellas Verona di Stadion San Siro dalam laga pekan kedelapan Liga Italia 2021-2022 pada Sabtu (16/10/2021) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Laga AC Milan vs Hellas Verona kick off pukul 01.45 WIB, bisa disaksikan via live streaming gratis dari HP. Untuk link streamingnya bisa diakses di akhir artikel ini.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, tak mau menganggap I Rossoneri bernasib buruk meski diterjang badai cedera.

AC Milan dihantui badai cedera menjelang laga tersebut. Kiper AC Milan, Mike Maignan, menjadi pemain terbaru yang terpaksa harus menepi karena cedera.

Berdasarkan pernyataan resmi dari AC Milan, kiper asal Prancis itu mengalami cedera ligamen pada pergelangan tangan kirinya.

Maignan pun naik ke meja operasi dan diperkirakan absen selama 10 pekan ke depan untuk pemulihan.

Mike Maignan menyusul Alessandro Florenzi, Tiemoue Bakayoko, Rade Krunic, Junior Messias, Alessandro Plizzari, dan Zlatan Ibrahimovic yang lebih dulu mengalami cedera.

Tak cukup dengan kehilangan 7 pemain karena cedera, AC Milan pun tak bisa diperkuat Theo Hernandez yang positif terpapar COVID-19.

I Rossoneri juga diyakini tak akan memainkan Brahim Diaz karena sedang berada dalam kondisi tidak fit.

Kendati begitu, Stefano Pioli menekankan bahwa timnya tidak merasa kurang beruntung karena kehilangan banyak pemain.

