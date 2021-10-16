Liga Inggris
LIVE Streaming Watford Vs Liverpool, Prediksi Debut Ranieri Bakal Dicoreng Mo Salah
Duel Watford vs Liverpool akan berlangsung di Vicarage Road, Sabtu (16/10/2021) pukul 18.30 WIB, Live Mola TV.
TRIBUN-MEDAN.com - Debut Caludio Ranieri diprediksi bakal dicoreng Mohamed Salah dalam duel Watford vs Liverpool.
Laga antara Watford vs Liverpool akan menjadi pertandingan pembuka pekan ke-8 Liga Inggris musim 2021/2022.
Duel Watford vs Liverpool akan berlangsung di Vicarage Road, Sabtu (16/10/2021) pukul 18.30 WIB, Live Mola TV.
Keseruan laga Watford vs Liverpool bisa disaksikan via live streaming TV Online Mola TV. Link streamingnya tersedia di akhir artikel ini.
Laga melawan Liverpool dipastikan akan menjadi momen debut bagi pelatih tuan rumah, Claudio Ranieri.
Ranieri telah ditunjuk sebagai pelatih baru Watford menggantikan posisi Xisco Munoz yang dipecat pada musim ini.
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Keberadaan Ranieri diharapkan bisa membawa Watford tampil lebih baik lagi dalam mengarungi kompetisi musim ini.
Ranieri sejatinya memiliki catatan cukup bagus ketika menangani sebuah tim kala menjamu Liverpool dalam laga kandang.
Pelatih asal Italia itu tercatat memiliki tingkat kemenangan kandang mencapai 80% setiap kali melawan Liverpool.
Hanya saja mungkin situasinya kini telah berubah dimana Ranieri membesut tim promosi, Watford.
Watford Vs Liverpool
Prediksi Watford Vs Liverpool
Watford Vs Liverpool Live Mola TV
Link Streaming Watford Vs Liverpool
Live Streaming Watford Vs Liverpool
Liga Inggris
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