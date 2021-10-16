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Liga Inggris

LIVE Streaming Watford Vs Liverpool, Prediksi Debut Ranieri Bakal Dicoreng Mo Salah

Duel Watford vs Liverpool akan berlangsung di Vicarage Road, Sabtu (16/10/2021) pukul 18.30 WIB, Live Mola TV.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto LIVE Streaming Watford Vs Liverpool, Prediksi Debut Ranieri Bakal Dicoreng Mo Salah
(AFP/CLIVE BRUNSKILL)
Penyerang Liverpool, Mohamed Salah (kanan) beraksi pada laga lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris kontra Aston Villa di Stadion Anfield, Sabtu (10/4/2021) malam WIB. 

TRIBUN-MEDAN.com - Debut Caludio Ranieri diprediksi bakal dicoreng Mohamed Salah dalam duel Watford vs Liverpool.

Laga antara Watford vs Liverpool akan menjadi pertandingan pembuka pekan ke-8 Liga Inggris musim 2021/2022.

Duel Watford vs Liverpool akan berlangsung di Vicarage Road, Sabtu (16/10/2021) pukul 18.30 WIB, Live Mola TV.

Keseruan laga Watford vs Liverpool bisa disaksikan via live streaming TV Online Mola TV. Link streamingnya tersedia di akhir artikel ini.

Laga melawan Liverpool dipastikan akan menjadi momen debut bagi pelatih tuan rumah, Claudio Ranieri.

Ranieri telah ditunjuk sebagai pelatih baru Watford menggantikan posisi Xisco Munoz yang dipecat pada musim ini.

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Keberadaan Ranieri diharapkan bisa membawa Watford tampil lebih baik lagi dalam mengarungi kompetisi musim ini.

Ranieri sejatinya memiliki catatan cukup bagus ketika menangani sebuah tim kala menjamu Liverpool dalam laga kandang.

Pelatih asal Italia itu tercatat memiliki tingkat kemenangan kandang mencapai 80% setiap kali melawan Liverpool.

Hanya saja mungkin situasinya kini telah berubah dimana Ranieri membesut tim promosi, Watford.

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Sumber: Tribunnews
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