Maria Vania Sampai Gemetaran, Ngos-ngosan Jajal Olahraga Baru, Curhat Bola Kecil

TRIBUN-MEDAN.com - "Pintar, All right, Nice Shot, All right, Here We Go," teriak Ahmad Sokibal, seorang pelatih tenis memuji Maria Vania

Maria Vania berbagi pengalaman menjajal olahraga baru selain gym.

Kali ini presenter seksi ini mencoba bermain tenis untuk pertama kali.

Pakai baju olahraga warna putih, Maria Vania sengaja bangun lebih pagi

"Good morning selamat pagi guys. Vania bangun jam 04.00 pagi hebat ya?

Soalnya Vania excited banget buat ngerasain olahraga baru" sapa Mara Vania di channel Youtube, Jumat (15/10/2021) seperti dikutip Bangkapos.com

Bukan tanpa alasan, gadis kelahiran Bandung ini pilih olahraga tenis

Dikatakan Maria Vania, tenis merupakan jenis olahraga kardio yang cepat membakar lemak

"Kalau gym untuk ngebentuk badan, (tenis) buat kamu yang ingin badannya cepet kurus dan ngebakar lemak lebih cepet lagi," jelasnya.

Sebagai seorang pemula, Maria Vania banyak bertanya kepada pelatih tentang cara bermain tenis