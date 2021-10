Dapat Ucapan Selamat Ulang Tahun di Billboard, Prilly Latuconsina Terharu dan Dibuat Bingung

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Prilly Latuconsina baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 25.

Di ulang tahunnya kali ini, Prilly mendapatkan kejutan yang tak biasa.

Prilly mendapat ucapan selamat ulang tahun di sebuah billboard.

Wajahnya pun terpampang pada billboard tersebut.

Bukan hanya itu, pujian-pujian juga dilontarkan oleh fansnya.

"Winner of a women who easily makes other people fall in love

Official selection most talented woman in the world

Official selection the most independent and strongest woman in the world," tertulis di billboard tersebut.

Prilly pun merekam billboard tersebut dari dalam mobilnya.

Ia mengaku kaget karena tak menyangka akan mendapat kejutan itu.