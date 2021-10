ISTRI Arya Saloka jadi Bulan-bulanan, Dihujat dan Dimaki-maki hanya Lantaran Apungkan Pertanyaan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Istri Arya Saloka, Putri Anne sering menjadi bulan-bulanan fans sang suami.

Seperi baru-baru ini saat Putri Anne tengah menanyakan para pengikutnya di Instagram tentang kursi rotan.

"Looking for rotan nih gaes buat teras-teras. Ada yang bisa recommend or kerja sama mungkin?" tulisnya di Instagram Story.

Arya Saloka Manja ke Putri Anne (Ist)

Tak lama setelahnya, ia memutuskan akan memesan kursi yang ia inginkan sesuai sarang sang suami.

"Makasih teman-teman, akhirnya kita custon aja haha biar sesuai yang dimau kalau kata baba (panggilan Putri Anne ke Arya Saloka)," tulisnya.

Namun ia juga mengatakan saat menanyakan soal kursi itu tak sedikit yang malah memakinya tanpa sebab.

Ia pun menyarakan agar orang-orang yang menghinanya mempertimbangkan kesehatan.

"Btw jangan galak-galak dong gaes. Masa iya aku nanya rotan dikatain anjing babi bangs**," tulisnya sambil menambahkan emoji tawa.

"Bae bae kena jantung ah marah marah mulu," sambungnya.

Arya Saloka dan Putri Anne (Instagram)

Pasalnya banyak yang mendukung hubungan pemeran Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta berlanjut ke dunia nyara.