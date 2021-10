Pimpin Rapat Koordinasi, Bupati Deliserdang Perintahkan Instansi Aktif di Aplikasi SP4N-LAPOR

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Pemerintah Kabupaten Deliserdang menggelar rapat koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Aula Cendana Lantai-II Kantor Bupati Deliserdang.

Rapat itu dipimpin Bupati Deliserdang Ashari Tambunan didampingin sejumlah pejabat lainnya seperti Asisten-III Dedi Maswardy, Inspektur Edwin Nasution, Kadis Kominfo Dr Miska Gewa Sari.

“Banyak alasan bagi kita untuk serius dalam mengatasi masalah-masalah SP4N Lapor ini. Saat ini sudah era keterbukaan, kedekatan masyarakat dengan Pemerintah sudah jauh lebih dekat dengan keberadaan IT. Kita kabupaten hebat dan masyarakatnya juga hebat. Sebagai pengelola kabupaten hebat kita harus mampu menggunakan IT dan betul betul menggunakan IT demi kepentingan masyarakat," ujar Ashari Tambunan.

Menurutnya, pengelolaan pengaduan pelayanan publik merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara kegiatan.

Masyarakat pada dasarnya diberikan hak untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan wajib untuk menindaklanjuti setiap aduan tersebut.

Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo, Dr Miska Gewa Sari menjelaskan, SP4N Lapor merupakan aplikasi umum yang secara resmi wajib digunakan oleh setiap instansi di seluruh Indonesia. MENPAN-RB telah menerapkan aplikasi ini sebagai umum dalam SPBE tetapi instansi pemerintah dan BUMN wajib menggunakannya.

"Kepada Seluruh Instansi yang belum aktif ataupun yang sudah punya tapi belum aktif akun media sosialnya, agar diaktifkan kembali. Karena dari Informasi publik akan menyampaikan keluhan masyarakat dengan men “tag” akun media sosial Instansi tersebut untuk di tindak lanjuti," ungkapnya.

