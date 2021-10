All New Honda BR-V Menyapa Konsumen Di Kota Medan Untuk Pertama Kalinya

Launching All New Honda BR-V

Tribun-Medan.com, Medan – All New Honda BR-V hadir di kota Medan untuk pertama kalinya setelah diluncurkan secara virtual pada bulan lalu. All New Honda BR-V hadir di pameran Honda yang diselenggrakan di Atrium Sun Plaza Medan mulai tanggal 21 – 24 Oktober 2021.

Selain All New Honda BR-V, pengunjung juga dapat melihat berbagai model Honda lainnya seperti Honda City Hatchback RS, New Honda CR-V dan New Honda HR-V. Selain itu, Honda juga telah menyiapkan aktivitas-aktivitas seru, seperti test drive dan simulator Honda SENSINGTM untuk merasakan langsung sensasi berkendara dengan fitur keselamatan dari Honda.

Pada pameran ini, Honda menawarkan berbagai program penjualan menarik untuk memudahkan konsumen dalam membeli mobil, seperti DP rendah 12 Jutaan, tenor hingga 8 tahun, cashback 1,5%, hingga Lucky Dip up to 3 Juta Rupiah.

Nukman, selaku General Manager Main Dealer Regional Sumatera mengatakan, “Melihat tingginya antusiasme dari masyarakat di Sumatera, kami akhirnya menghadirkan All New Honda BR-V untuk dilihat secara langsung ke kota Medan. Pada acara ini, pengunjung juga bisa melihat unit Honda lainnya dan mendapatkan berbagai program penjualan khusus untuk setiap booking yang dilakukan.”

Untuk mengembangkan generasi kedua dari Honda BR-V, Honda melakukan studi panjang dan mendalam untuk menangkap kebutuhan serta kebiasaan berkendara dari konsumen mobil SUV berkapasitas 7 penumpang.

Sebelum diproduksi secara massal, Honda mengembangkan model konsep yang disebut sebagai New 7 Seater eXcitement (N7X) untuk menangkap masukan konsumen mengenai konsep yang menjadi cikal bakal generasi kedua dari Honda BR-V. Setelah dipamerkan di berbagai daerah di Indonesia, N7X Concept mendapatkan sambutan yang sangat positif dari konsumen yang kemudian menjadi dasar pengembangan All New Honda BR-V.

Seperti konsep pengembangan awalnya, All New Honda BR-V dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Sementara berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada All New Honda BR-V, di antaranya Honda SENSINGTM, Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

Perpaduan Ketangguhan SUV dengan Kenyamanan MPV

All New Honda BR-V menawarkan area kokpit yang dirancang dengan baik untuk memberikan ruang yang nyaman dan lapang bagi pengemudi dan penumpang, dilengkapi dengan 1st Row Console Armrest dan 2nd Row Seat Armrest agar penumpang di setiap baris dapat semakin menikmati pengalaman berkendara.