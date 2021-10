Bikin Bangga! Lyodra Ginting Masuk Nominasi MTV Europe Music Awards 2021, Ini Cara Mendukungnya

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi asal Medan, Lyodra Ginting kembali menorehkan prestasi.

Kali ini, ia menjadi musisi perempuan Indonesia yang mendapatkan nominasi di MTV Europe Music Awards (EMA) 2021 untuk kategori Best Southeast Asia Act.

Sebagai penyanyi pendatang baru, karier Lyodra Ginting memang cukup moncer.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim ke-10 ini sukses membawa dirinya hingga kancah Internasional.

Lyodra Ginting bersama Boy William (YouTube)

Hal ini turut membuktikan bahwa Lyodra mampu bersaing dengan musisi kelas Internasional lainnya.

Sebagaimana diketahui, sebelum mendapatkan nominasi tersebut, Lyodra merupakan pemenang kompetisi menyanyi solo internasional khusus anak-anak Sanremo Junior 2017 di Kota Sanremo, Italia.

Membagikan kabar bahagia di media sosial, Lyodra Ginting turut mengundang simpati para penyanyi di Tanah Air.

"I’m so happy to announce that I’m an EMA Nominee! Head on over to mtvema.com now and to vote!” tulisnya dikutip Grid.ID, Kamis (21/10/2021).

Tak hanya mengumumkan kabar bahagia tersebut, Lyodra juga meminta para penggemar terus mendukungnya agar menjadi pemenang.

Sebab dalam nominasi tersebut, Lyodra masih akan akan bersaing dengan 5 musisi di Asia Tenggara, untuk memenangkan kategori Best Southeast Asia Act.