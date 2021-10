Kisah Sukses Mitra BRILink di Medan, Impian Punya Rumah Kini tak Lagi Sekadar Mimpi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menjadi agen Brilink sejak empat tahun lalu, Muhammad Nasir, pemilik toko kelontong di Jalan Starban Gang Murni No.4 Medan ini mengalami kemajuan ekonomi yang cukup pesat.

Saat dijumpai langsung di tokonya, Kamis (21/10/2021) tampak Nasir bersama sang istri, Arabiyah sedang melayani pembeli dan nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI.

Diceritakan Nasir, dirinya bergabung sebagai agen Brilink berawal dari dipercayakan Bank BRI sebagai agen bantuan sosial PKH.

"Jadi Agen Brilink itu sejak Oktober 2017. Awalnya kita ditawari BRI menjadi penyalur bansos PKH. Nah disitu kita sempat terkejut harus bagaimana pelaksanaannya. Kita kemudian diajarkan dari pihak BRI yang penting kita bersedia dan kita akan dibantu," ungkap Nasir, Kamis (21/10/2021).

Berdasarkan penjelasan Nasir, dalam satu hari dirinya mampu menerima 60-70 transaksi per hari dan mencapai 2000 an transaksi per bulan.

"Transaksi paling banyak ini untuk tarik tunai dan transfer. Sementara itu, ada juga yang transaksi untuk token, bayar BPJS dan lainnya," ujarnya.

Ditimpali Arbaiyah, Istri Nasir mengatakan bahwa saat ini mereka mampu top up saldo rekening Rp 90 juta- Rp 100 juta.

"Saldo Rp 90 jutaan ini bisa sampai 5 hari. Kalau cerita dulu untuk top up uang kita masih Rp30jutaan," tuturnya.

Dengan peningkatan transaksi yang cukup signifikan ini, Arbaiyah tak menyangkal bahwa penghasilan sebagai agen Brilink jauh lebih besar dibandingkan jika harus memiliki usaha warung saja.