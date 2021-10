Sebanyak 27 Pejabat Eselon II di Pemkab Simalungun Jalani Uji Kompetensi

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga melaksanakan Uji Kompetensi terhadap para pejabat eselon II (setingkat Kepala Dinas/Kepala Badan) yang berlangsung selama empat hari mulai 21-22 Oktober 2021, dan 25-26 Oktober 2021.

Uji Kompetensi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana potensi dari para pejabat pimpinan tinggi Pratama (eselon II) Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Bupati Simalungun dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Esron Sinaga mengatakan, uji kompentensi merupakan amanat UU No 5 Tahun 2014 dan PP No 11 Tahun 2017 telah diubah menjadi PP No 17 Tahun 2020.

"Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan instansi, setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan berkoordinasi dengan KASN," kata Esron dalam acara yang berlangsung di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati, Kamis (21/10/21).

Sekda Esron Sinaga mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi ini juga telah mendapat persetujuan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, berdasarkan surat No. B-3567/KASN/10/2021 perihal rencana uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Simalungun.

Menurut Bupati, dalam sambutan tertulisnya itu disampaikan, bahwa uji kompetensi ini dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, bersih, dan akuntabel.

Serta untuk meningkatkan pelayan dan manajemen ASN melalui penerapan sistem merit yang bertujuan untuk membangun bidang SDM aparatur dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional berintegritas, netral dan berdedikasi tinggi.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Simalungun Serubabel Saragih mengatakan, uji kopetensi yang dilaksankaan meliputi potensi kemauan belajar, kemampuan analisa, verbal, numerik, motivasi berprestasi, kemandirian/inisiatif, sistematik kerja, dan komunikasi interpersonal.

Kemudian ada penyusunan diri terhadap lingkungan kerja, kerjasama, tanggungjawab, rasa percaya diri dan pengambilan keputusan.

"Pelaksanaan uji kompetensi ini diikuti sebanyak 27 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Simalungun, dengan ragam metode pelaksanaan yaitu penulisan makalah, assesmen centre, wawancara dan rekam jejak," katanya.

