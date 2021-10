SOSOK Kim Seon Ho, Aktor Korea Selatan yang Tengah Naik Daun dan Kini Tersandung Skandal Aborsi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Nama Kim Seon Ho tak asing lagi bagi para pecinta drama korea atau drakor.

Aktor Korea Selatan yang berusia 35 tahun ini telah sukses membintangi beberapa judul drakor seperti Startup, Welcome to Waikiki 2, You Drive Me Crazy serta beberapa drama lainnya.

Bahkan drama terbarunya bersama Shin Min Ah, sukses mencuri perhatian penonton hingga mendapatkan rating yang tinggi.

Tak hanya itu, lulusan Institut Seni Seoul ini juga salah satu anggota tetap di musim keempat 2 Days & 1 Night yang juga sukses mencuri perhatian.

Namun belakangan ini sang aktor diterpa isu tak sedap yang membuatnya menjadi perbincangan.

Diterpa skandal aborsi di saat karirnya tengah bersinar, Kim Seon Ho pun harus rela kehilangan 3 proyek film sekaligus.

Pasalnya, imbas dari skandal aborsi terkait dirinya dengan sang mantan pacar, Kim Seon Ho dikeluarkan dari 3 proyek film mendatang.

Sebelumnya, beredar postingan dari seseorang yang mengaku mantan pacar Kim Seon Ho menyebut bahwa sang aktor sempat memintanya melakukan aborsi.

Sempat bungkam, Kim Seon Ho pun akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada sang mantan pacar, penggemar, sekaligus publik.

Seketika citra aktor berusia 35 tahun itu pun tercoreng di mata publik akibat dari kesalahannya tersebut.