Medina Zein Tetiba Unggah Foto Digendong Suami, Sempat Ngaku Lebam Akibat Perlakuan Kasar Suami

TRIBUN-MEDAN.com - Medina Zein mengaku sudah berbaikan dengan suaminya Lukman Azhari.

Sebelumnya ia mengunggah foto wajah lebamnya di media sosial.

Ia mengaku sudah beberapa kali diperlakukan kasar oleh suami.

Namun kini permasalahan diantara keduanya sudah selesai.

"Dear my lovely friends ! Stop for asking me bout me & my husband! Everything’s Ok! Semuanya sudah selesai," tulisnya dalam akun Instagramnya, Kamis (21/9/2021).

Medina Zein (Instagram)

Ia pun mengaku sudah memaafkan sang suami dan menyadari punya kekurangan sebagai seorang istri.

"Kta semua sudah saling memaafkan, dalam hal ini saya menyadari bahwa masalah rumah tangga itu pasti akan selalu ada.

At the end we have realized kesalahan bukan hanya dari suami saya tetapi kesalahan saya juga pasti ada," tulisnya.

Meski begitu, ia tak ingin menyalahkan diri sendiri.

"Akhirnya saya berpikir tidak usah menyalahkan diri saya sendiri, yang hanya akan menambah kekecewaan.

Saya sudah terikat dalam pernikahan dan tidak semudah itu membuat keputusan, saya sudah berpikir bbrp hari kmrn sampai akhirnya i’ve got the answer tidak usah menyalahkan kekurangan nya karena tidak ada manusia yg terlahir sempurna," tulisnya

Ia pun memutuskan untuk tetap mendoakan sang suami dan menerima kepribadiannya.

Medina Zein unggah foto wajah babak belur (Instagram)

"Bagaimanapun saya harus tetap taat, tidak usah memaksakan diri untuk merubah kepribadiannya, cukup motivasi dan doakan untuk kebaikan nya karena hidayah itu urusan Allah swt semata.

Yang harus saya lakukan sekarang adalah bersyukur , bersabar dan ikhlas. Dan kita sudah saling memaafkan. Sudah menyelesaikan secara dewasa dan saling memperbaiki diri.

Kita adalah catatan dari Allah swt yg tak pernah padam , semua masalah akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. We learn and we’re trying to be A better person as well . Spread the love guys," pungkasnya.

Kakak Ipar Buka Suara

Rumah tangga Medina Zein dan Lukman Azhari sempat menjadi perhatian.

Pasalnya Medina Zein mendadak memamerkan potret bagian tubuhnya yang diakui sebagai hasil tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari Lukman Azhari.

Aktris Ayu Azhari turut buka suara soal dugaan tindakan KDRT yang disebut dilakukan adiknya, Lukman Azhari.

Mendengar adik bungsunya dituding melakukan KDRT, sontak Ayu Azhari terkejut.

Saking tak percaya dengan tudingan KDRT yang dilakukan Lukman Azhari, Ayu Azhari langsung bertanya pada Cinta Penelope, sahabat terdekat keluarga Azhari.

Kolase foto Ayu Azhari, Medina Zein, dan suami (Instagram)

"Aku kemarin ngomong sama Cinta Penelope, 'Ya Allah Cin, itu bener nggak sih Lukman gitu?'," ujar Ayu saat live Rumpi Trans TV, Selasa (19/10/2021).

"'Setahu aku nggak, dia ngomongnya aja halus banget'," sambungnya menirukan jawaban dari Cinta Penelope.

Walau begitu, aktris 51 tahun ini menyebut tidak tahu menahu hubungan Lukman dan Medina sebagai suami-istri.

"Tapi kita nggak tahu ya, kalo orang hubungan suami istri itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi," ujarnya.

Namun, istri Mike Tramp ini mengakui bahwa ada masalah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh adik dan iparnya tersebut.

"Aku telpon Medina memang kelihatannya lagi banyak masalah, Lukman juga. Jadi mereka berdua mungkin banyak (masalah)," tandas Ayu.

Pengusaha dan selebgram Medina Zein kembali menarik perhatian publik.

Usai dikejar pelanggannya karena disebut-sebut menjual tas palsu, Medina kembali berurusan dengan kepolisian karena dilaporan melakukan pencemaran nama baik.

Tak sampai di situ, Medina Zein kini mengungkap borok hubungan rumah tangganya dengan Lukmanulhakim Azhari.

Ia mengaku tak sanggup lagi dengan pelakuan sang suami yang kasar dan kerap memukulnya.

"Karena sabar ada batasnya," tulisnnya saat mengunggah foto-foto tubuhnya yang dipenuhi bekas luka.

Lukman Azhari dan Medina Zein (Instagram/medinazein)

Ia mengatakan selama ini sudah mencoba bersabar dengan perlakuan sang suami.

"Karena selama ini terlalu dikasih kesabaran berlebih sama Allah sehingga semakin lama semakin Allah tunjukkan sifat aslinya.

Makasih buat teman-teman yang sudah support. InsyaAllah aku kuat demi anak-anak," tulisnya.

Medina mengatakan perlakuan kasar sang suami sudah diketahui banyak orang dilingkungannya.

"Perbuatannya udah bukan rahasia umum lagi semua karyawan dan orang rumah sudah sering melihat perlakuan kasarnya.

Terakhir tadi dia mukul saya di depan Dokter Lucky dengan keras," tulisnya lagi.

Perempuan yang pernah berseteru dengan Irwansyah itu pun mengatakan permasalahan ini ia ungkap bukan untuk mencari perhatian publik.

Medina Zein dan Lukman Azhari Saat Ditemui Grid.ID di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2018). (Grid.ID/Rangga Gani)

"Aku benar-benar udah cukup lelah dengan semua ini dan aku rasa dari pada aku banyak bersandiwara di balik kesakitan aku selama ini lebih baik disudahi," ujarnya.

Medina pun percaya segala sesuatu yang terjadi dalam 5 tahun rumah tangganya bersama Lukman, ia percaya ada hikmahnya.

"Sudah terlalu sering terjadi dan sudah cukup membuat kulitku yang tadinya mulus jadi penuh bekas luka," tulisnya. (sep/tribun-medan.com)

