Tangkap Ikan di Perairan Indonesia, Nahkoda kapal asal Thailand Dihukum Bayar Denda Rp 1 Miliar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Terbukti bersalah tangkap ikan tanpa izin di Perairan Selat Malaka, Seorang Nahkoda kapal asal Thailand, Samarth Thongmak divonis membayar denda Rp 1 milar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (22/10/2021).

"Menyatakan Terdakwa Samart Thongmak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha," kata Hakim Ketua Aimafni Arli.

Dalam sidang yang digelar secara daring tersebut, Majelis Hakim menuturkan lelaki asal Surin Thailand itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja UU Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikananJo Pasal 102 UU UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samarth Thongmak berupa pidana denda sebesar Rp 1 Miliar," ucap hakim

Dalam amarnya hakim juga memvonis agar satu unit KM. KHF 1937 GT. 63,99 dan Uang tunai sebesar Rp 5.6 juta sebagai hasil penjualan 1.990 Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Perak - perak, Gabus Pasir (Kabu-kabu), Swangi (Angbak), Komo, Gulamah dan Kembung Mata Besar (Sido – sido) dirampas untuk negara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Loreta T Pane yang sebelumnya menuntut agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar.

Dalam dakwaan Jaksa menyebutkan perkara yang menjerat lelaki 37 tahun itu berawal pada Mei tahun 2021 lalu, saat terdakwa Samarth selaku Nakhoda kapal ikan KM KHF 1937 GT 63,99 sekira Pukul 06.05 WIB, pada posisi 05'16.0’ LU -098' BT di perairan Selat Malaka dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

"Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)," kata Jaksa.

Dikatakan Jaksa perbuatan Samarth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dimana ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini, tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemrintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara bersangkutan," kata Jaksa.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa turut menghadirkan sejumlah saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penerjemah.

