Mantan Nia Ramadhani Ini Divonis Idap Kanker Langka, Baru Dicerai Istri, Kini Bisnis Ikut Berantakan

Setelah keluar dari grup band yang telah membesarkan namanya, Bams diketahui memilih fokus bisnis.

Mantan kekasih Nia Ramadhani itu juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang istri, Mikhavita Wijaya dan putri mereka.

Sayangnya rumah tangga harmonis yang dibina Bams sejak 2014 lalu kini harus berakhir dengan perceraian.

Hotma Sitompul, Desiree Tarigan, dan Bams Samsons dan Mikhavita Wijaya

Parahnya bukan itu saja, ternyata badai masalah pun menghantam hidup Bams hingga membuatnya terpuruk.

Termasuk momen saat ia berjuang melawan kanker langka yang menggerogoti tubuhnya.

Dilansir dari tayangan YouTube V Entertaintment.id (21/10/2021), Bams mengungkap momen pilu saat ia divonis menderita kanker.

Tepatnya di tahun 2020, Bams eks vokalis band Samson ini didiagnosis mengidap kanker kulit dan otot.

Kini setelah satu tahun lamanya, Bams baru berani membuka kondisi kesehatannya pada publik.

"(Kankernya) It's still there kemarin terakhir cek. Salah satu faktornya gue juga harus maintain stres level dan akhir-akhir ini gejolak hidup gue memang rada 'lucu'," kata Bams.