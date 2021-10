INILAH Sosok Pria yang Peluk dan Cium Mesra Celine Evangelista, Pakaian Keduanya Turut Perhatian

TRIBUN-MEDAN.COM - Datang ke kondangan pernikahan bareng make up artist Bubah Alfian, Celine Evangelista berbusana serasi, berbaju warna kembaran dengan sahabat prianya tersebut.

Celine Evangelista yang baru saja menjanda lagi, namun ia selalu ditemani dengan setia oleh sahabat-sahabat karibnya. Mulai dari Melaney Ricardo hingga Bubah Alfian.

Nah, mantan istri Stefan William ini dipeluk hangat dan berkali-kali dicium oleh Bubah Alfian.

Hal itu terjadi kala menghadiri undangan pernikahan kerabat mereka di Bogor, Jawa Barat.

Video itu diunggah oleh Bubah melalui instagram pribadinya, @bubahalfian, Sabtu (23/10/2021).

Bubah Alfian tampak berulang kali mengecup rambut Celine Evangelista.

Sang aktris pun seraya merangkul tangan Bubah Alfian sembari tersenyum.

"My he. Best couple ever, " ucap Celine Evangelista, dikutip dari IG @celine_evangelista, Sabtu (23/10/2021).

Emoji hati (cinta) terselip dalam unggahan sang MUA.

Sontak aksi mereka menjadi sorotan warganet instagram.