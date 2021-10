JADWAL Bola Big Match Malam Ini, MU Vs Liverpool, Barcelona Vs Real Madrid, Inter Vs Juventus

Momen terjadinya gol Ansu Fati pada laga El Clasico Barcelona vs REal Madrid di Stadion Camp Nou pada 24 Oktober 2020.

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan sepak bola darin liga top Benua Eropa akan menyajikan laga super big macth baik dari Liga Spanyol, Liga Inggris dan Liga Italia.

Dari Liga Inggris, akan tersaji duel Manchester United vs Liverpool, Minggu (24/10/2021) malam ini pukul 22.30 WIB.

Kemudian di Liga Spanyol, tersaji duel el clasico Barcelona vs Real Madrid, Minggu (24/10/2021) pukul 21.15 WIB.

Sementara di Liga Italia ada dua partai big match yakni AS Roma vs Napoli dan Inter Milan vs Juventus. Untuk melihat jadwal lengkapnya bisa diakses di akhir artikel ini.

Man United Vs Liverpool

Duel akbar akan tersaji antara Manchester United vs Liverpool pada pekan ke-9 Liga Inggris, Minggu (24/10/2021) malam.

Cristiano Ronaldo dan Mohamed Salah bakal menjadi tumpuan klubnya masing-masing saat saat Manchester United menghadapi Liverpool dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris, Minggu besok.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp sepertinya mengabaikan kehadiran Cristiano Ronaldo dengan mengakui bahwa Mohamed Salah sebagai pemain terbaik dunia akhir pekan lalu.

Striker asal Mesir itu diakui Jurgen Klopp dalam kondisi terbaik dan telah mencetak 12 gol dalam 11 pertandingan musim ini termasuk dua gol indah melawan Manchester City dan Watford.

Namun Cristiano Ronaldo tak kalah impresifnya karena telah mencetak beberapa gol penting bagi Manchester United sejak kembali ke klub musim ini.