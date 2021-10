Mendadak Unggah Foto Ustaz Arifin Ilham, Pengakuan Larissa Chou Dituduh Belum Move On dari Alvin

TRIBUN-MEDAN.com - Posting foto mantan mertuanya, Ustaz Arifin Ilham, Larissa Chou dituding belum bisa move on dari Alvin Fais.

Hal ini dikarenakan Larissa Chou sudah bercerai dari Alvin Faiz yang merupakan anak dari Ustaz Arifin Ilham.

Telah berpisah dari Alvin Fais, tentu saja Larissa Chou masih menjadi sorotan publik, meskipun mereka telah menjalani kehidupan masing-masing.

Baru-baru ini Larissa mengunggah potretnya kedekatannya bersama mendiang Ustaz Arifin Ilham lewat Story Instagram pribadinya.

Foto tersebut diambil saat mendiang Ustaz Arifin Ilham menjalani perawatan disebuah rumah sakit.

Larissa Chou unggah foto bersama mendiang Ustaz Arifin Ilham (Kolase Instagram/Larissa Chou)

Dalam unggahannya tersebut Larissa juga menuliskan pesan untuk Ustaz Arifin Ilham yang mengatakan jika beliau tak akan tergantikan.

"We love him a lot but Allah loved him more, Tidak akan tergantikan," tulisnya yang di kutip pada, Minggu (24/10/2021).

Tentu saja unggahannya bersama orang tua Alvin Faiz mendapat respon dari seorang warganet yang menuding jika dirinya belum bisa move on dari Alvin Fais, pria yang pernah dinikahinya pada tahun 2016.

"Udah ka move on aja kalo bisa nggak perlu posting2 lagi nanti ada yang kebakaran jenggot." tulis netizen.

Komentar tersebut juga dutanggapi oleh Larissa Chou, dirinya mengatakan jika asumsi yang dilayangkan netizen tersebut tak benar.