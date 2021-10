Menko Airlangga: Bangun Talenta Digital dan Tingkatkan Literasi Digital Kunci Masuki Era Society 5.0

Tribun Medan/HO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara The 1st International Conference on Humanities and Social Sciences (ICHSS) 2021. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh President University secara virtual pada Selasa (26/10) dengan mengambil tema “The Opportunities of Crisis: International Experiences and Best Practices in the Time of Covid-19 and Beyond in Society 5.0”.