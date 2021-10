Kesedihan Tukul Arwana Lihat Tayangan Acaranya, Kini Tubuh Tukul Lebih Kurus,Begini Kondisi saat Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Tukul Arwana sedih karena absen dari dunia entertainment akibat sakit yang dialaminya.

Kini dirinya sangat rindu akan pekerjaannya itu.

Kesedihan Tukul terlihat kala ia menonton tayangan saat dirinya membawakan program acara.

"Iya, jadi benar-benar saat dikasih videonya awal-awal pas di programnya beliau, beliau nangis, beliau sedih," kata manajer Tukul Areana, Rizki Kimon, saat ditemui di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).

Kendati demikian, Tukul Arwana tak larut dalam kesedihan.

Bahkan, komedian 58 tahun ini tertawa saat ditunjukan tayangan dirinya ketika menjadi pembawa acara.

"Kalau sekarang malah dia pengin nonton, malah ketawa-ketawa kalau saya kasih video pas dia jadi host," ujar Kimon.

Disinggung soal Tukul Arwana kembali bekerja, Rizki Kimon mengaku suami almarhumah Susianti ini akan beristirahat selama enam bulan untuk memulihkan kondisinya.

"Oh iya untuk job offair, on air sudah pasti mungkin sampai beliau recovery. Sampai enam bulan ke depan kita akan off dulu. Sampai benar-benar mas Tukul sembuh total," ungkap Rizki Kimon.

