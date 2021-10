SUAMI Jedar Ceritakan Momen Haru Pertama Kali El Barack Panggil Daddy, Vincent: Aku Nangis

TRIBUN-MEDAN.com - Suami artis Jessica Iskandar, Vincent Verhaag menceritakan momen menyentuh bersama anak sambungnya, El Barrack Alexander.

Vincent membeberkan hal yang dilakukan El Barrack hingga membuatnya berlinang air mata.

Rupanya, peristiwa tak terlupakan itu adalah saat pertama kali sang anak memanggilnya dengan sebuat Daddy.

Kisah ini dibeberkan dalam acara Kopi Viral yang tayang di kanal YouTube TRANS TV Official, Selasa (26/10/2021).

Awalnya, Vincent mengaku sangat berhati-hati saat mendekati Jessica.

Bukan hanya memperhatikan Jessica, rupanya ia juga takut melukai El Barrack.

Ia pun tak mau memaksa bocah 7 tahun itu memanggilnya Daddy seperti saat menyebut mantan kekasih Jessica, Richard Kyle.

"Jadi dari awal aku sudah ngomong sama Jess, kalau kita nanti jadian, untuk masa depannya kita jangan paksa dia," kata Vincent.

"Aku enggak mau sampai kayak dia ngomong sama El, 'This is my new partner, call him Dad', no."

"Karena Vincent enggak mau tahu masa lalu dia sama orang itu, aku mau anak ini benar-benar pure, dia bisa merasa."