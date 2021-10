Curhat Putri Anne Dituduh 'Biang Kerok' Arya Saloka Gagal Raih Penghargaan, Dikalahkan Chris Laurent

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah yang dirasakan Putri Anne kala dituduh biang kerok karier Arya Saloka merosot.

Baru-baru ini Putri Anne disalahkan jadi penyebab Arya Saloka tidak mendapat penghargaan.

Tuduhan ini bermula saat Arya Saloka dikalahkan oleh Crist Laurent dalam penghargaan Festival Film Bandung.

Kesal dan marah karena merasa dituduh atas kekalahan suaminya dan membuat karir Arya Saloka merosot, Putri Anne pun menuliskan pesan bijak.

Putri Anne, Amanda Manopo dan Arya Saloka (instagram)

Istri Arya Saloka ini mengatakan jika memang memilki sudut pandang yang berbeda kita perlu memikirkan tindakan yang akan di ambil.

"its Ok to be someone who's out the box.

But If its caused trouble for other people, then Maybe, maybe you need to rethink every actions you are going to take,

rather tham just hoping other people would understand you, dude.

(Tidak apa-apa menjadi seseorang yang out of the box atau memiliki sudut pandang dan pemikiran berbeda.

Tetapi Jika itu menyebabkan masalah bagi orang lain, maka Mungkin, mungkin Anda perlu memikirkan kembali setiap tindakan yang akan Anda ambil,