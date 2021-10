INILAH Sosok Pria Beruntung Telah Melamar Artis Cantik Chelsea Islan, Politisi dan Pengusaha Muda

TRIBUN-MEDAN.COM - Aktris cantik Chelsea Islan tengah berbahagia karena baru saja dilamar sang kekasih Rob Clinton Kardinal pada Selasa (26/10/2021) kemarin.

Kabar tersebut dibagikan melalui Instagram oleh teman-teman dekat keduanya termasuk Awkarin.

"Congratulations for your engagement pabos dan bubos. Langgeng terus," tulis Awkarin.

Dari foto yang diunggah, Chelsea terlihat memamerkan cincin di jari manisnya sambil tersenyum dan dipeluk dua sahabatnya.

Ucapan selamat dari teman-teman lainnya juga terlihat diunggah ulang oleh Rob.

"You're engaged. Congratulations @chelseaislan @robclintonkardinal meet up soon please," tulis Vidi di akun @vidialdiano.

Potret Kedekatan Chelsea Islan dan Rob Clinton. (Kolase Instagram Rob Clinton, Samuel Wongso)

Ibunda Chelsea, Samantha Barbara Islan juga mengunggah momen indah putrinya itu di akun media sosialnya.

Dari foto yang diunggah, Chelsea terlihat mesra dengan Rob dengan keterangan lokasi terlihat di Nihi, Sumba.

Samantha menulis rasa bahagianya menyambut Rob sebagai bagian anggota keluarga mereka.

"I have found the one my soul loves- Song of Songs 3:4 (Welcome to the family @robclintonkardinal), I am so happy for you my Cecci @chelseaislan," tulis Samantha di akun @samantha_barbara26.