Resmi Nikahi Janda Anak Satu, Vincent Verhaag Bocorkan Kebiasaan Buruk Jessica Iskandar

TRIBUN-MEDAN.com - Belum seminggu menikah, Vincent Verhaag ungkap kebiasaan buruk Jessica Iskandar.

Sebelum dinikahi Vincent Verhaag, Jessica Iskandar dulunya pernah gagal menjalin asmara dengan Richard Khyle.

Setelah berhasil melawati ujian itu, Jessica Iskandar memantapkan tambatan hatinya ke Vincent Verhaag.

Mereka resmi menikah pada 22 Oktober 2021 di sebuah hotel mewah yang terletak di kawasan Tanahabang, Jakarta Pusat.

Namun baru seminggu resmi jadi suami istri, rupanya Vincent sudah mengeluhkan soal beberapa kebiasaan Jessica Iskandar.

Pasangan Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar beberkan perasaan setelah resmi menikah (Capture YouTube Intens Investigasi)

Ternyata Vincent membocorkan kebiasaan Jessica yang sering datang terlambat alias jam karet.

Soalnya kebiasaan itu jauh terbaik dengan Vincent yang selalu tepat waktu.

"Aku sering kasih tahu dia, mending kita yang duluan datang daripada orang lain nunggu, kalau ketemu orang ya it's just our respect sebenarnya," ujar Vincent saat menjadi bintang tamu di program acara "Brownis", dikutip Rabu (27/10/2021).

Lalu Vincent mengeluhkan kebiasaan Jessica membeli tas mewah.

Ibu satu anak itu sering membeli tas bermerek, tetapi masalahnya Jessica hanya memakainya sekali saja.