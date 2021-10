Desa Ngilngof Disebut Sandiaga Uno Miliki Pasir Terhalus di Dunia

TRIBUN-MEDAN.com, MALUKU TENGGARA - Berada di ujung timur Indonesia dan berbatas langsung dengan Papua Barat, wilayah Maluku Tenggara menyimpan beragam keindahan alam.

Tak hanya terumbu karang dengan aneka biota lautnya, tetapi juga pesisir pantai yang memiliki 'pantai terhalus di dunia'.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno ketika menyambangi Desa Wisata Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku pada Kamis (29/10/2021).

Keindahan bawah laut yang berada di wilayah Desa Wisata Ngilngof itu belum terekspos dengan baik.

"Selain Jawa-Bali, masalah utama daripada infrastruktur jalan dan infrastruktur pendukung adalah masalah infrastruktur jaringan," ungkap Sandiaga Uno.

"Kami sudah memiliki kerjasama dengan Kemenkominfo dan juga dengan dunia usaha, para operator (telekomunikasi) dan penyedia jaringan infrastruktur, dari hasil kunjungan kita di sini, kita akan memberikan prioritas untuk daerah-daerah wisata agar terhubung dan terkaver jaringan internet yang andal," paparnya.

Pentingnya keberadaan jaringan internet diungkapkannya untuk mempromosikan pariwisata serta beragam produk ekonomi kreatif khas Desa Wisata Ngilngof.

Mengingat tren kalangan milenial yang kini lebih cenderung berbelanja online dibandingkan konvensional.

Tak hanya itu, pentingnya jaringan internet juga sangat dibutuhkan dalam pariwisata era baru yang mewajibkan seluruh wisatawan menggunakan aplikasi Qrisk dan Peduli Lindungi.

"Tadi saya juga mengalami kesulitan sendiri, aplikasi Peduli Lindungi saya tidak bisa log in karena menurut informasi yang saya baca di aplikasi, bahwa kita out of reach," ungkap Sandiaga Uno.