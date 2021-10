Tak Hanya Pujian, Aksi Ayu Ting Ting Nyanyi Lagu Kore Juga Dicibir, Terlalu Memaksakan Nada Tinggi

TRIBUN-MEDAN.com - Beranikan diri nyanyikan lagu Korea, aksi Ayu Ting Ting ramai pujian dan cibiran.

Sebagai biduan dangdut menyanyikan lagu Korea, tentu menjadi tantangan bagi Ayu Ting Ting.

Video Ayu Ting Ting menyanyikan lagu Korea rupanya berhasil mencuri perhatian lewat aksi bernyanyinya.

Pada sebuah video, Ayu Ting Ting tengah menunjukkan aksinya dalam bernyanyi lagu Korea.

Ayu Ting Ting beber rahasia tetap eksis di dunia hiburan. (Instagram Ayu Ting Ting)

Dia menyanyikan lagu Korea yang merupakan OST drama Korea berjudul 'Goblin', berjudul 'I Will Go to You Like First Snow' yang dipopulerkan oleh Ailee.

Ayu Ting Ting sedang berlatih menyanyikan lagu itu.

Sambil duduk, Ayu tampak menyenandungkan lagu 'I Will Go to You Like First Snow' penuh penghayatan.

Ayu pun berhasil menaklukan lagu itu, meski pada nada tinggi sekalipun.

Aksi bernyanyi Ayu Ting Ting mendapat komentar beragam dari warganet.

Ada yang memuji seraya kagum dengan ibu satu anak ini lantaran serba bisa.