IndiHome Siap Lahirkan Atlet eSport, Bobby Berencana Buat Kejuaraan Piala Wali Kota

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - IndiHome yang merupakan produk Telkom membuat program Limitless eSport Academy (LEAD) untuk melahirkan atlet yang berprestasi di Kota Medan.

Executive Vice President Telkom Regional I, Semly Saalino mengatakan saat ini bermain game bukan hanya sebatas hobi, namun bisa menjadi peluang untuk dibina menjadi atlet berprestasi pada cabang eSport.

"Telkom Regional I siap mendukung pengembangan eSport di Indonesia khususnya Sumatera untuk melahirkan atlet eSport profesional yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional,” Ungkapnya saat menggelar roadshow di Glass House, Jalan Cut Mutia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sabtu (30/10/2021).

Akademi angkatan pertama LEAD by IndiHome dibuka untuk game League of Legends Wildrift. Seluruh masyarakat berkesempatan menjadi atlet eSport professional yang langsung dibina oleh para coach professional dari LEAD by IndiHome.

"LEAD by IndiHome membentuk atlet eSport, bukan sebatas pro player. Sebab, tidak semua pro player adalah atlet eSport, namun atlet eSport sudah pasti seorang pro player. Mari bergabung dengan LEAD by IndiHome dan dapatkan pelatihan dari para coach professional," terangnya.

Dalam kegiatan itu di hadiri juga oleh Walikota Medan, Bobby Afif Nasution.

Menurut Bobby permaian game merupakan sisi positif dari era digital.

Bobby menegaskan saat ini belum terdapat kejuaraan eSport di Kota Medan. Untuk itu, ia berencana akan membuat kejuaraan dalam memperebut piala wali kota.

"Mungkin nanti kita akan buat piala Wali kota Medan untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat. Jadi jangan hanya bermain game saja, sehingga membawa dampak buruk," tutupnya.

(Cr7/Tribun-Medan.com).