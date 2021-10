JW Marriott Rayakan Halloween, Usung Konsep Scary Games

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Halloween yang diperingati setiap 30-31 Oktober menjadi salah satu perayaan yang dinanti-nantikan di beberapa negara. Umumnya tradisi merayakan Halloween ini ada di negara barat. Namun, belakangan ini tradisi merayakan Halloween mulai masuk ke Indonesia.

Marketing Communication Executive, Elfrida Yanti, menyampaikan hal ini tampak dari beberapa antusias yang sudah disiapkan oleh JW Marriott mulai dari menampilkan dekorasi Halloween seperti labu yang diukirkan tengkorak, kostum seram, hingga dandanan ala zombie, Sabtu (30/10/2021).

Namun ada yang unik dengan perayaan Halloween di JW Marriott Medan tahun ini. Mengusung konsep Scary Games, seperti diketahui Scary Game merupakan sebuah film yang sempat ramai di khalayak ramai.

Dari Scary Games ini akan menawarkan beberapa permainan seperti Dalgona Games yang memotong gulali dengan menggunakan jarum dan akan dipantau oleh beberapa staf yang menggunakan kostume seram.

Begitu pula dengan meja buffet yang juga telah didekor dengan pernak pernik untuk mendukung tema ini.

Elfrida juga mengatakan, Marriott Cafe Restaurant dan Prime Bar merupakan pilihan tepat bagi pengunjung untuk makan malam Prasmanan Halloween.

"Kami akan memuaskan hasrat Anda dengan adanya kombinasi all you can eat dari BBQ Seafood dengan meat lovers bersama suguhan khusus Halloween," ujar Elfrida. Ada pun harga yang dibanderol Rp 368 ribu net/dewasa dan Rp 184 ribu net/anak.