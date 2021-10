Penutupan Pimnas Ke 34 USU Mendatangkan Penyanyi Lagu To The Bone, Pamungkas

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Malam ini Pekan Ilmiah Nasional yang ke 34 akhirnya selesai dan resmi ditutup, Jumat (29/10/2021).

Penutupan acara Pimnas itu dilaksanakan di Auditorium USU dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam kegiatan closing ceremony lomba PIMNAS ini USU menghadirkan penyayi pop terkenal di Indonesia bernama Pamungkas.

Penyanyi ini lagunya sempat viral dikalangan masyarakat Indonesia yang berjudul To The Bone.

Dari amatan tribun-medan Pamungkas baru mulai bermain di penghujung acara Pimnas di auditorium USU.

Pamungkas menyanyikan sebanyak 6 lagu miliknya diantaranya closure, still can't call your name, kenangan manis, pupus dan one only dan terakhir To The bone.

Pada saat pamungkas bernyanyi para petugas keamanan dan Kepanitiaan serta Humas USU mengawasi kegiatan ini dengan ketat.

Sesekali petugas keamanan mengingatkan para tamu untuk menjaga jarak dan tetap memakai masker.

Bukan hanya itu Petugas keamanan juga terlihat menjaga dari ujung pintu ke pintu lainnya.

Untuk diketahui malam ini lomba Pimnas USU ke 34 selama dua hari dinyatakan selesai dan ditutup.

Dimana sebelum acara Pamungkas, dewan juri mengumumkan pemenang dari 9 lomba yang diadakan pada Pimnas ke 34.