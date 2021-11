Bupati Taput Raih Penghargaan Pemimpin Inovatif di Masa Pandemi dari Seven Media Asia Award 2021

Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan M.Si menerima penghargaan sebagai Pemimpin Inovatif di masa Pandemi pada Asia Government Award 2021 yang diserahkan langsung oleh CEO Sevenfold Asia Miss Alice Matulessy, bertempat di The Trans Resort Bali, Jumat (29/10/2021)

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan M.Si menerima penghargaan sebagai Pemimpin Inovatif di masa Pandemi pada Asia Government Award 2021 yang diserahkan langsung oleh CEO Sevenfold Asia Miss Alice Matulessy, bertempat di The Trans Resort Bali, Jumat (29/10/2021).

Asia Government Award 2021 ini diselenggarakan oleh Seven Media Asia yang didukung oleh Asia Global Council yang diberikan kepada para Pemimpin daerah terbaik di Indonesia, dengan dasar pemberian penghargaan atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan, serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia Tangguh .

"Ajang proses pemilihan Seven Media Asia Government Award 2021 adalah melalui proses penilaian kualitatif atas kinerja yang dicapai dan menetapkan standar yang tinggi kepada penerimaan penghargaan terpilih mencakup quality performance, responsibility, dan attractiveness, dengan atribut pengukuran yaitu layanan inovatif dan berkualitas, tata kelola atau management yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi", jelas Restu Lingga Panitia pelaksana Seven Media.

"Penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Tapanuli Utara, dan saya mewakili seluruh jajaran pemerintah mengucapkan terima kasih kepada panitia terkhusus Seven Media Asia atas penghargaan yang diberikan kepada Saya sebagai kategori pemimpin pembawa perubahan di saat pandemi. Saya berharap agar kita terus berdoa dan bergotong royong serta bertekad agar Tapanuli Utara dan Indonesia akan menjadi lebih baik kedepan dan kita semua menjadi pelopor untuk Indonesia yang lebih maju dan mandiri", ucap Bupati pada kesempatan tersebut yng didampingi Sekretaris Daerah Drs. Indra Simaremare M.Si dan beberapa Pimpinan Perangkat Daerah.

Adapaun figur yang mendapatkan penghargaan pada kesempatan tersebut diantaranya adalah Bupati Tapanuli Utara, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bupati Badung, Bupati Puncak Papua, Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, Walikota Sungai Penuh, anggota DPR-RI komisi VIII, DPRD Kab.Agam, DPRD Kota Pekanbaru, Ketua TP PKK Kab. Trenggalek, Direktur Ami Group, The Patra Bali Resort and Villas, Patra Semarang Hotels and Convention dan Widya Esthetic Clinic.