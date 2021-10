Chord Gitar Lagu Bukan Pujangga dari Base Jam

HO

Base Jam Reunion saat tampil di acara The 90s Festival, Gambir Expo, Jakarta Utara, Sabtu (25/11/2017). Festival ini menghadirkan sejumlah musisi yang hits di era 90-an diantaranya adalah Sixpence None The Richer, Dewa 19 feat Ari Lasso, KLa Project, The Groove, Bragi, P-Project, Potret, Neo dan lain-lain.